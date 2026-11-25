Выжившая под электричкой в Петербурге девушка находится в сознании

В Петербурге электричка сбила подруг, одна девушка погибла, другая в сознании Выжившая под электричкой в Петербурге девушка находится в сознании

Москва25 ноя Вести.Во вторник, 24 ноября, в районе станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский под колеса электрички попали две подруги. Одна из девушек погибла, другая получила множественные переломы и на данный момент находится в сознании. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительным данным транспортного СК, девушки находились на путях в наушниках и нарушили правила безопасности на железной дороге отмечается в сообщении

Мама пострадавшей 20-летней Вероники рассказала, что начала искать дочь, когда та не вернулась с прогулки. В результате выяснилось, что девушку доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Женщина отметила, что Вероника находится в тяжелом состоянии. Ее подруга со школьных лет - 18-летняя студентка Марьяна, погибла на месте.