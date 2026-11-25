Москва25 нояВести.Во вторник, 24 ноября, в районе станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский под колеса электрички попали две подруги. Одна из девушек погибла, другая получила множественные переломы и на данный момент находится в сознании. Об этом сообщает 78.ru.
По предварительным данным транспортного СК, девушки находились на путях в наушниках и нарушили правила безопасности на железной дорогеотмечается в сообщении
Мама пострадавшей 20-летней Вероники рассказала, что начала искать дочь, когда та не вернулась с прогулки. В результате выяснилось, что девушку доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Женщина отметила, что Вероника находится в тяжелом состоянии. Ее подруга со школьных лет - 18-летняя студентка Марьяна, погибла на месте.