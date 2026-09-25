Одна из зацеперш, получившая удар током на поезде, скончалась в Саратове

В Саратове умерла одна из девочек, которых ударило током на крыше поезда Одна из зацеперш, получившая удар током на поезде, скончалась в Саратове

Москва25 сен Вести.В Саратове скончалась одна из зацеперш, которую ударило током на вагоне поезда 20 сентября. Состояние второй девочки оценивается как ближе к удовлетворительному, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Одна девочка скончалась в тот же вечер. Вторая находится в одном из лечебных учреждений города Саратова в состоянии ближе к удовлетворительному говорится в сообщении

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).