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Автобус сбил пенсионерку в Ленобласти, ее госпитализировали с тяжелыми травмами

Женщина получила тяжелые травмы после наезда автобуса в Ленобласти Автобус сбил пенсионерку в Ленобласти, ее госпитализировали с тяжелыми травмами

Москва22 ноя Вести.В Ленинградской области выясняют обстоятельства наезда автобуса "Паз" на пожилую женщину у станции метро "Девяткино", ее госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дорожный инцидент произошел около 18.00 на остановке у станции метро "Девяткино" в городе Мурино Всеволожского района.

60-летний водитель, управляя автобусом "Паз" маршрута №885, совершил наезд на женщину. 69-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы и госпитализирована в критическом состоянии говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.