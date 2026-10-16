Пенсионерка пострадала при столкновении автобуса и машины в Астрахани

Автомобиль врезался в автобус в Астрахани, пострадала пенсионерка Пенсионерка пострадала при столкновении автобуса и машины в Астрахани

Москва16 окт Вести.В Астрахани Ford Fiesta врезался на перекрестке в автобус, пострадала пожилая женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Астраханской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на пересечении ул. Богдана Хмельницкого и ул. Генерала Епишева. Водитель легкового автомобиля – женщина 2005 года рождения – столкнулась с автобусом, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

В результате столкновения пострадала пассажирка автобуса 1953 года рождения говорится в сообщении

Пенсионерку увезли в больницу.