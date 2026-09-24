Два человека пострадали в ДТП с автобусом и автомобилем в Архангельске

В Архангельске два человека пострадали в ДТП с автобусом Два человека пострадали в ДТП с автобусом и автомобилем в Архангельске

Москва24 сен Вести.В Архангельске выясняют обстоятельства столкновения автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 24 сентября около 19.40 мск на улице Адмирала Кузнецова. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, отъезжая от правого края проезжей части, не уступил дорогу попутному автобусу.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель легкового автомобиля и кондуктор автобуса. Водитель госпитализирован сказано в сообщении

В момент ДТП в салоне автобуса находились три пассажира, они не пострадали.