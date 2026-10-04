Москва4 октВести.В столкновении легкового автомобиля и автобуса в Оренбурге пострадала пожилая пассажирка, сообщает городская полиция в мессенджере MAX.
ДТП произошло на Пролетарской улице 4 октября.
Предварительно установлено, что автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился 51-летний мужчина, двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автобусу "Лиаз" под управлением 55-летнего водителя, который ехал слева по главной дороге. Произошло столкновение.
В результате ДТП 78-летняя пассажирка автобуса "Лиаз" госпитализированаговорится в публикации
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.