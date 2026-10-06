В Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль Автобус и автомобиль столкнулись в подмосковном Раменском, пострадали двое

Москва6 окт Вести.Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства столкновения автобуса и легкового автомобиля Раменском округе, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Дорожный инцидент произошел 6 октября на 36-м километре федеральной трассы М-5 "Урал". По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада" выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. В момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было.

В результате ДТП водитель и пассажир "Лады" госпитализированы с телесными повреждениями сказано в сообщении

По факту произошедшего организована проверка.