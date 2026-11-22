Три человека доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Подмосковье

Автобус попал в ДТП с двумя грузовиками в Подмосковье, есть пострадавшие Три человека доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Подмосковье

Москва22 ноя Вести.Автобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями на трассе М-10 "Россия" в городском округе Солнечногорск. С места аварии в больницу доставлены три человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло рано утром 22 ноября, в воскресенье.

Водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с автобусом, который от удара столкнулся с другим грузовиком. По имеющимся данным, в салоне автобуса находилось четыре человека. В настоящее время двое из них, а также водитель грузовика, доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.

На месте работают правоохранители, детали случившегося устанавливаются.