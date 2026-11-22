Москва22 нояВести.Автобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями на трассе М-10 "Россия" в городском округе Солнечногорск. С места аварии в больницу доставлены три человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло рано утром 22 ноября, в воскресенье.
Водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с автобусом, который от удара столкнулся с другим грузовиком. По имеющимся данным, в салоне автобуса находилось четыре человека. В настоящее время двое из них, а также водитель грузовика, доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробностей о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.
На месте работают правоохранители, детали случившегося устанавливаются.