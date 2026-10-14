В подмосковном Пушкино столкнулись грузовик и автобус с детьми

В подмосковном Пушкино грузовик столкнулся с автобусом, в котором ехали дети В подмосковном Пушкино столкнулись грузовик и автобус с детьми

Москва14 окт Вести.В городе Пушкино Московской области грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились дети. Об этом сообщило ГУ МВД РФ Подмосковья на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на 5 километре автодороги Пушкино - Красноармейск в 15.35 в среду, 14 октября.

Сегодня примерно в 15.35 на 5-м километре автодороги Пушкино - Красноармейск произошло встречное столкновение грузового автомобиля и автобуса говорится в публикации

По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находились 12 детей. За помощью к врачам никто не обращался.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.