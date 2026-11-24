В перевернувшемся в Подмосковье автобусе были дети в возрасте от 7 до 15 лет

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ДТП со школьным автобусом в Подмосковье В перевернувшемся в Подмосковье автобусе были дети в возрасте от 7 до 15 лет

Москва24 ноя Вести.Сотрудники Домодедовской городской прокуратуры взяли на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Подмосковье, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились 13 детей в возрасте от семи до 15 лет, медицинская помощь им не понадобилась.

Домодедовская городская прокуратура … также даст оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках говорится в заявлении подмосковной прокуратуры в MAX

Ранее сообщалось, что днем во вторник, 24 ноября, водитель автобуса King Long не справился с управлением на автомобильной дороге Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.