Москва24 нояВести.Сотрудники Домодедовской городской прокуратуры взяли на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Подмосковье, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились 13 детей в возрасте от семи до 15 лет, медицинская помощь им не понадобилась.
Домодедовская городская прокуратура … также даст оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозкахговорится в заявлении подмосковной прокуратуры в MAX
Ранее сообщалось, что днем во вторник, 24 ноября, водитель автобуса King Long не справился с управлением на автомобильной дороге Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.