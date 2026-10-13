Ребенку, погибшему в раздавленной машине в Подмосковье, было шесть лет

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Подмосковье Ребенку, погибшему в раздавленной машине в Подмосковье, было шесть лет

Москва13 окт Вести.В прокуратуре Московской области привели некоторые подробности трагического происшествия в городском округе Домодедово.

ЧП случилось около полудня во вторник, 13 октября, на автомобильной дороге Ям – Горки Ленинские.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Scania, не учел необходимую дистанцию и совершил опрокидывание на попутно следовавшую впереди автомашину Geely говорится в заявлении ведомства в MAX

Судя по кадрам с места происшествия, перевернувшийся грузовик с щебнем в кузове раздавил легковую машину.

Как сообщалось ранее, жертвами ДТП стали два человека – женщина-водитель и ребенок, ехавшие в легковушке. В прокуратуре уточнили, что погибшей было 33 года, а ее сыну – шесть лет.

Домодедовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.