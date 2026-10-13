Опубликованы кадры ДТП с самосвалом в Домодедово, где погибли два человека

Опубликованы кадры аварии в Домодедово, где"Камаз" раздавил легковушку Опубликованы кадры ДТП с самосвалом в Домодедово, где погибли два человека

Москва13 окт Вести.В Сети появились кадры страшного ДТП с самосвалом в Домодедово. В Московской области грузовик опрокинулся прямо на легковой автомобиль. Два человека, находившиеся в легковушке, погибли. Об этом сообщил Telegram-канал "Моя Москва".

Появились кадры страшной аварии с самосвалом в Домодедово. Грузовик упал на легковушку и превратил ее в груду железа. В машине были 33-летняя девушка и ее 6-летний сын сообщается в публикации

На распространенных в Сети записях видно, как специальная техника убирает последствия происшествия: искореженный и разорванный на части автомобиль вывозят с дороги.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика потерял контроль над управлением, из-за чего машина опрокинулась. По данным источника, находившиеся в легковом автомобиле людей спасти не удалось. Они скончались на месте от полученных травм.