Москва13 октВести.В Сети появились кадры страшного ДТП с самосвалом в Домодедово. В Московской области грузовик опрокинулся прямо на легковой автомобиль. Два человека, находившиеся в легковушке, погибли. Об этом сообщил Telegram-канал "Моя Москва".
Появились кадры страшной аварии с самосвалом в Домодедово. Грузовик упал на легковушку и превратил ее в груду железа. В машине были 33-летняя девушка и ее 6-летний сынсообщается в публикации
На распространенных в Сети записях видно, как специальная техника убирает последствия происшествия: искореженный и разорванный на части автомобиль вывозят с дороги.
Ранее сообщалось, что водитель грузовика потерял контроль над управлением, из-за чего машина опрокинулась. По данным источника, находившиеся в легковом автомобиле людей спасти не удалось. Они скончались на месте от полученных травм.