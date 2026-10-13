По факту ДТП в Подмосковье, где погибли женщина и ребенок, возбуждено дело

СК завел дело по факту аварии в Подмосковье, где самосвал раздавил легковушку По факту ДТП в Подмосковье, где погибли женщина и ребенок, возбуждено дело

Москва13 окт Вести.По факту ДТП в городском округе Домодедово Московской области, в которой погибли женщина и ребенок, возбуждено уголовное дело, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.

По факту дорожной аварии следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) говорится в публикации

Ход расследования и установление всех обстоятельств ДТП контролирует взяла Домодедовская городская прокуратура.

Авария произошло в первой половине дня 13 октября на 3-м километре автомобильной дороги Ям – Горки Ленинские. Водитель грузового автомобиля Scania, груженного щебнем, не учел необходимую дистанцию, в результате чего самосвал опрокинулся на следовавшую впереди в попутном направлении автомашину Geely. Находившиеся в ней 33-летняя женщина-водитель легкового автомобиля и ее 6-летний сын погибли.