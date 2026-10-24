По факту ДТП в Домодедово с двумя погибшими расследуется уголовное дело

Уголовное дело расследуется по факту смертельного ДТП в Домодедово По факту ДТП в Домодедово с двумя погибшими расследуется уголовное дело

Москва24 окт Вести.В Московской области по факту аварии в городском округе Домодедово, в которой погибли женщина и ребенок, расследуется уголовное дело. Об этом региональная прокуратура сообщает в MAX.

Ход расследования и установление всех обстоятельств ДТП под контроль взяла Домодедовская городская прокуратура говорится в сообщении ведомства

В отношении обвиняемого - водителя грузовика - избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 12 декабря 2026 года.

Авария произошло днем 13 октября на 3-м километре автодороги Ям – Горки Ленинские. Водитель грузового автомобиля Scania, перевозивший щебень, потерял управление. В результате самосвал опрокинулся на двигавшуюся перед ним автомашину Geely. 33-летняя женщина-водитель, а также ее 6-летний сын погибли.