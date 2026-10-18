На трассе в Московской области три подростка погибли в ДТП с грузовиком

В Подмосковье три девушки погибли в ДТП с грузовым автомобилем На трассе в Московской области три подростка погибли в ДТП с грузовиком

Москва18 окт Вести.В Серебряных Прудах Московской области три подростка погибли в ДТП с грузовиком. Его водитель задержан. Против мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась на 67 километре трассы Кашира - Кимовск – Узловая около 23.10 16 октября.

Предварительно установлено, что 46-летний мужчина за рулем грузовика MAN поворачивал налево с второстепенной дороги на главную и столкнулся с автомобилем ВАЗ, который двигался навстречу.

Три пассажирки легковушки 14–16 лет погибли на месте, а 19-летнего водителя с травмами увезли в больницу.

Следователь ОМВД России "Серебрянопрудский" возбудил дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Следователем Следственного отдела ОМВД России "Серебрянопрудский" в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"

Фигуранта задержали по статье 91 УПК РФ.