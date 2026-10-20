После ДТП с гибелью девочки-подростка в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено после ДТП в Подмосковье, где погибла 14-летняя самокатчица После ДТП с гибелью девочки-подростка в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Москва20 окт Вести.Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием грузовика в Долгопрудном, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ… Водитель грузового автомобиля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ДТП произошло днем 19 октября, в понедельник, на улице Восточная. По данным следствия, мужчина за рулем Mercedes наехал на подростка, которая передвигалась по дороге на самокате. Ранее сообщалось, что она пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая скончалась на месте. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.