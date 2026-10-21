Сбивший ребенка водитель, отправлен под домашний арест в Долгопрудном

Водителя отправили под домашний арест после гибели ребенка в Долгопрудном Сбивший ребенка водитель, отправлен под домашний арест в Долгопрудном

Москва21 окт Вести.Водителя грузовика в Долгопрудном отправили под домашний арест на два месяца. Мужчина обвиняется в гибели несовершеннолетней девушки, которую он сбил 19 октября, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

В вечернее время Тетерюков В.В., управляя грузовым автомобилем марки "Мерседес-Бенц", двигался по автодороге в г. Долгопрудный. Нарушив требования ПДД, обвиняемый совершил наезд на несовершеннолетнюю потерпевшую. В результате телесных повреждений, полученных в результате ДТП, потерпевшая скончалась на месте происшествия говорится в сообщении

Под домашним арестом обвиняемый будет находиться до 19 декабря 2026 года.