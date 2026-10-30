Москва30 октВести.В Приангарье на два месяца арестован мужчина - участник ДТП, в котором погибла беременная женщина и пострадали еще два человека, сообщает Иркутская областная прокуратура в MAX.
ДТП произошло в понедельник, 26 октября, на 181‑м километре федеральной автодороги Р‑258 "Байкал" вблизи поселка Новоснежная.
По предварительным данным, виновником ДТП стал 40-летний житель поселка Выдрино, который ехал в сторону Иркутска на автомобиле Nissan Presage. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Prius Alpha. После удара Toyota отбросило, она столкнулась с большегрузом Sitrak C7H.
В результате аварии погибла 27-летняя беременная пассажирка автомобиля Toyota Prius, пострадала ее четырехлетняя дочка, а также водитель этого авто.
После ДТП водитель Nissan Presage пытался скрыться с места происшествия, но 27 октября был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, находится на контроле прокуратуры Слюдянского района.
С учетом мнения прокурора обвиняемый помещен под стражу на 2 месяца до 27.12.2026говорится в сообщении
Мужчина отрицает свою вину.