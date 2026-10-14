Суд заключил под стражу обвиняемого в смертельном ДТП на трассе в Приамурье

Обвиняемого в смертельном ДТП водителя заключили под стражу в Амурской области Суд заключил под стражу обвиняемого в смертельном ДТП на трассе в Приамурье

Москва14 окт Вести.Суд заключил под стражу обвиняемого в нарушении ПДД в состоянии опьянения и без права управления ТС, которое повлекло смерть человека в Амурской области, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Из материалов дела следует, что мужчина обвиняется в тяжком преступлении против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Наказание за него предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, и заключил его под стражу на 1 месяц 30 суток говорится в сообщении

По данным следствия, в октябре 2026 года в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения он ехал по трассе "Амур" на иномарке. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом. В результате ДТП пассажир иномарки погиб, другим пассажиры получили ранения.