Виновник ДТП, в котором погибла беременная, взят под стражу в Слюдянке

Виновник ДТП с погибшей беременной женщиной арестован под Иркутском Виновник ДТП, в котором погибла беременная, взят под стражу в Слюдянке

Москва30 окт Вести.Водитель, допустивший автоаварию, в результате которой погибла беременная женщина, отправлен в СИЗО в Слюдянском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

ДТП произошло на 181 км трассы Р‑258 "Байкал" возле поселка Новоснежная.

Как установили следователи, водитель автомобиля Nissan Presage, двигаясь в сторону города Иркутска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius Alpha. После удара иномарку отбросило, где она столкнулась с большегрузом SITRAK C7H. В результате аварии 27-летняя пассажирка Toyota Prius Alpha скончалась в автомобиле скорой помощи, а водитель и 4-летний ребенок были доставлены в медицинское учреждение написали в пресс-службе

Водитель Nissan пытался скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками ДПС. Им оказался 40-летний мужчина, проживающий в поселке Выдрино и ранее привлекавшийся к ответственности за нетрезвое вождение.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.