Москва19 октВести.В Долгопрудном водитель грузовика насмерть сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло днем 19 октября, в понедельник, на улице Восточная.
По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на самокате. В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончаласьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются. По факту организована проверка.