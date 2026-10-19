Грузовик насмерть сбил 14-летнюю девочку на самокате в Подмосковье

Девочка-подросток на самокате погибла под колесами грузовика в Подмосковье Грузовик насмерть сбил 14-летнюю девочку на самокате в Подмосковье

Москва19 окт Вести.В Долгопрудном водитель грузовика насмерть сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло днем 19 октября, в понедельник, на улице Восточная.

По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на самокате. В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются. По факту организована проверка.