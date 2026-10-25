В Рязани арестован обвиняемый в гибели трех пенсионерок водитель

Водитель, по вине которого погибли 3 женщины, арестован в Рязани В Рязани арестован обвиняемый в гибели трех пенсионерок водитель

Москва25 окт Вести.Октябрьский районный суд Рязани арестовал обвиняемого в смертельном ДТП 46-летнего жителя Орловской области. Об этом в MAX сообщает канал УМВД РФ по Рязанской области.

По ходатайству следователя Следственного управления УМВД России по Рязанской области судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

По материалам следствия, вечером 23 октября грузовик пролетел на красный свет светофора перекресток и протаранил легковую машину с пятью пенсионерками. 3 женщины погибли, 2 получили травмы различной степени тяжести.

Расследование продолжается.