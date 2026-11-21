Виновника смертельного ДТП с УАЗ в Марий Эл заключили под стражу

В Марий Эл арестовали виновника смертельного ДТП с УАЗ Виновника смертельного ДТП с УАЗ в Марий Эл заключили под стражу

Москва21 ноя Вести.Суд в Марий Эл заключил под стражу 58-летнего виновника смертельного ДТП, жертвой которого стал один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

По данным следствия, вечером 19 ноября 58-летний водитель УАЗ в нетрезвом состоянии врезался в припаркованный на обочине рефрижератор на 19-м километре трассы Йошкар-Ола – Уржум в Советском районе.

Нарушения правил дорожного движения обвиняемым повлекли смерть 49-летнего пассажира "УАЗ 396292" по неосторожности, а также повлекли причинение вреда здоровью разной степени тяжести четверым пассажирам сказано в сообщении

На время следствия его отправили в СИЗО.