Москва21 нояВести.Суд в Марий Эл заключил под стражу 58-летнего виновника смертельного ДТП, жертвой которого стал один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
По данным следствия, вечером 19 ноября 58-летний водитель УАЗ в нетрезвом состоянии врезался в припаркованный на обочине рефрижератор на 19-м километре трассы Йошкар-Ола – Уржум в Советском районе.
Нарушения правил дорожного движения обвиняемым повлекли смерть 49-летнего пассажира "УАЗ 396292" по неосторожности, а также повлекли причинение вреда здоровью разной степени тяжести четверым пассажирамсказано в сообщении
На время следствия его отправили в СИЗО.