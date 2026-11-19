Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП на трассе в Марий Эл

УАЗ столкнулся с грузовиком в Марий Эл, погиб один человек, 8 пострадали Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП на трассе в Марий Эл

Москва19 ноя Вести.УАЗ врезался в припаркованный грузовик Howo на трассе в Марий Эл, погиб один человек, восемь пострадали, они госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Авария произошла вечером 19 ноября на 44-м километре автодороги Йошкар-Ола – Уржум в Советском районе.

По предварительным данным в результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек скончался на месте, 8 человек доставлены в медицинское учреждение сказано в сообщении

По факту произошедшего организована проверка о соблюдении требований законодательства о безопасности дорожного движения.