В Марий Эл возбудили дело после ДТП с погибшим и 8 пострадавшими

Дело возбудили после смертельного ДТП на трассе в Марий Эл В Марий Эл возбудили дело после ДТП с погибшим и 8 пострадавшими

Москва20 ноя Вести.В Марий Эл возбудили уголовное дело после столкновения автомобиля УАЗ и грузовика, в результате чего погиб один человек и восемь пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Авария произошла вечером 19 ноября на 44-м километре автодороги Йошкар-Ола – Уржум в Советском районе.

По версии следствия... водитель автомобиля УАЗ, находясь в состоянии опьянения, совершил наезд на припаркованный грузовой рефрижератор. В результате ДТП пассажир автомашины УАЗ – мужчина 1977 г.р. – погиб на месте происшествия говорится в сообщении

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Обстоятельства произошедшего выясняются.