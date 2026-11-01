После смертельного ДТП с грузовиком в Балашихе возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Балашихе После смертельного ДТП с грузовиком в Балашихе возбудили уголовное дело

Москва1 ноя Вести.Полицейские возбудили уголовное дело после ДТП с грузовиком в Балашихе, в результате которого погиб человек. Об этом сообщило в MAX управление МВД России по региону.

Следователем Следственного управления МУ МВД России "Балашихинское" по факту ДТП, в результате которого погиб 36-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ говорится в сообщении

Трагедия произошла около 22.00 субботы, 31 октября. На 27 км трассы М-7 "Волга" водитель Chery врезался в припаркованный грузовик марки Mercedes. Сам он погиб, а 42-летний водитель грузовика попал в больницу с травмами.