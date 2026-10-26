Москва26 октВести.На 344 км дороги Чекшино – Тотьма - Котлас – Куратово в Вологодской области Mitsubishi столкнулся с грузовым фургоном Fuso. В результате погиб один человек, двое пострадали, сообщили в УМВД России по региону.
Предварительно, 74-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречку. После он столкнулся с грузовиком под управлением 49-летнего мужчины.
Водитель Mitsubishi скончался на месте.
Два человека получили травмы. В приемное отделение Великоустюгской ЦРБ была доставлена пассажирка Mitsubishi - 71-летняя женщина. Также был травмирован и доставлен в ЦРБ водитель грузовикаотмечается в сообщении в MAX
Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.