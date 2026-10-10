Человек погиб при столкновении двух грузовиков в Мытищах

В подмосковных Мытищах при столкновении грузовиков погиб человек Человек погиб при столкновении двух грузовиков в Мытищах

Москва10 окт Вести.В подмосковных Мытищах при столкновении грузовиков погиб человек, также на Дмитровском шоссе произошло еще два ДТП. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло 10 октября на 40-м км автодороги А-4 "Дмитровское шоссе".

По предварительной информации, столкнулись два грузовых автомобиля, передвигавшихся в попутном направлении, … — один человек погиб на месте. Также на данном участке автомагистрали произошли еще две аварии с участием двух и трех легковых автомобилей … — обращений за медицинской помощью не поступало говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Организована проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Движение на участке дороги затруднено, водителям посоветовали выбирать пути объезда.