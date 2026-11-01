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Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Балашихе

В Балашихе легковушка врезалась в грузовик, один человек погиб и один пострадал Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Балашихе

Москва1 ноя Вести.В подмосковном городском округе Балашиха в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Авария произошла в 22.00 на 27 км трассы М-7 "Волга". Предварительно установлено, что автомобилист на Chery врезался в припаркованный грузовик марки Mercedes.

В результате ДТП погиб 36-летний пассажир легковушки, а 42-летний водитель с телесными повреждениями был госпитализирован уточняется в канале ведомства в MAX

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.