Москва7 нояВести.Водитель грузовика погиб при опрокидывании большегруза на 3-м км автодороги А-113 "ЦКАД" в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщило МВД Московской области.
ДТП произошло около 05.30 мск 7 ноября.
По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки "Ситрак", не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, после чего совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель грузовика погиб на местеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все детали произошедшего.