Москва7 ноя Вести.Водитель грузовика погиб при опрокидывании большегруза на 3-м км автодороги А-113 "ЦКАД" в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщило МВД Московской области.

ДТП произошло около 05.30 мск 7 ноября.

По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки "Ситрак", не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, после чего совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте