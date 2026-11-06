Москва6 нояВести.После обрушения надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе в Подмосковье перекрыто движение в обе стороны. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП в г.о. Солнечногорск… Движение автотранспорта в обе стороны перекрыто. Выбирайте пути объездаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
ДТП произошло вечером 6 ноября, в пятницу, на 57-м км трассы М-10 "Россия". Предварительно, кузов поднялся во время движения и зацепил конструкцию. Та рухнула на кабину и проезжую часть. Водитель погиб на месте.