После ДТП с самосвалом движение по Ленинградскому шоссе в Подмосковье перекрыто

Движение остановили из-за ДТП с самосвалом на Ленинградском шоссе в Подмосковье После ДТП с самосвалом движение по Ленинградскому шоссе в Подмосковье перекрыто

Москва6 ноя Вести.После обрушения надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе в Подмосковье перекрыто движение в обе стороны. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП в г.о. Солнечногорск… Движение автотранспорта в обе стороны перекрыто. Выбирайте пути объезда говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ДТП произошло вечером 6 ноября, в пятницу, на 57-м км трассы М-10 "Россия". Предварительно, кузов поднялся во время движения и зацепил конструкцию. Та рухнула на кабину и проезжую часть. Водитель погиб на месте.