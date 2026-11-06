Водитель самосвала, который снес надземный переход в Подмосковье, погиб на месте В Подмосковье водитель обрушившего надземный переход самосвала погиб на месте

Москва6 ноя Вести.Водитель самосвала, обрушившего надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье, погиб на месте. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло вечером 6 ноября, в пятницу, на 57-м км трассы М-10 "Россия". Транспорт зацепил конструкцию поднятым кузовом.

По предварительной информации, во время движения у грузовика открылся кузов, задев им платформу пешеходного моста, после чего его конструкция обрушилась. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.