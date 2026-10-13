В Подмосковье самосвал опрокинулся на легковушку, погибли женщина и ребенок

Самосвал с щебнем раздавил машину в Подмосковье, погибли женщина и ребенок В Подмосковье самосвал опрокинулся на легковушку, погибли женщина и ребенок

Москва13 окт Вести.В Московской области в городском округе Домодедово самосвал марки "Камаз" с щебнем в кузове опрокинулся на легковой автомобиль. В результате погибли женщина и ребенок, сообщили в подмосковной полиции в MAX.

По предварительной информации, водитель, управляя самосвалом марки "Камаз", не справился с управлением и совершил опрокидывание на легковой автомобиль говорится в сообщении

Смертельные травмы получили женщина-водитель легковушки и ребенок.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.