Москва13 октВести.В Московской области в городском округе Домодедово самосвал марки "Камаз" с щебнем в кузове опрокинулся на легковой автомобиль. В результате погибли женщина и ребенок, сообщили в подмосковной полиции в MAX.
По предварительной информации, водитель, управляя самосвалом марки "Камаз", не справился с управлением и совершил опрокидывание на легковой автомобильговорится в сообщении
Смертельные травмы получили женщина-водитель легковушки и ребенок.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.