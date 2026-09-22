Под Коломной микроавтобус столкнулся с двумя легковушками, один человек погиб

В Мособласти произошло смертельное ДТП микроавтобуса и двух автомобилей Под Коломной микроавтобус столкнулся с двумя легковушками, один человек погиб

Москва22 сен Вести.В городском округе Коломна Московской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. Есть погибший и пострадавшие, сообщает Мособлпожспас.

ДТП произошло вблизи села Нижнее Хорошово. Участниками аварии стали "Газель Next", Chevrolet и Haval. Последний от удара завалился на бок.

Есть пострадавшие и, к сожалению, один погибший написано в канале организации

Получившие травмы различной степени тяжести доставлены в больницу. В микроавтобусе был только водитель, ему медицинская помощь не понадобилась.