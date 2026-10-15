Москва15 октВести.Суд избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела, возбужденного после смертельного дорожно-транспортного происшествия в Московской области, сообщает подмосковная прокуратура.
Трагедия произошла в минувший вторник, 13 октября, на дороге Ям – Горки Ленинские. Предварительно установлено, что водитель грузовика Scania не учел необходимую дистанцию и совершил опрокидывание самосвала на попутную легковую машину Geely, находившуюся перед ним.
В результате ДТП погибли два человека – водитель и пассажир легковушки.
С учетом позиции Домодедовской городской прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий до 13 декабря 2026 годаговорится в заявлении прокуратуры Московской области в MAX
Отмечается, что фигурант полностью признал вину.
Ранее сообщалось, что в раздавленной перевернувшимся грузовиком машине погибла 33-летняя женщина и ее шестилетний сын.