Избрана мера пресечения фигуранту дела о смертельном ДТП в Подмосковье В Подмосковье избрали меру пресечения шоферу грузовика, раздавившего машину

Москва15 окт Вести.Суд избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела, возбужденного после смертельного дорожно-транспортного происшествия в Московской области, сообщает подмосковная прокуратура.

Трагедия произошла в минувший вторник, 13 октября, на дороге Ям – Горки Ленинские. Предварительно установлено, что водитель грузовика Scania не учел необходимую дистанцию и совершил опрокидывание самосвала на попутную легковую машину Geely, находившуюся перед ним.

В результате ДТП погибли два человека – водитель и пассажир легковушки.

С учетом позиции Домодедовской городской прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий до 13 декабря 2026 года говорится в заявлении прокуратуры Московской области в MAX

Отмечается, что фигурант полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что в раздавленной перевернувшимся грузовиком машине погибла 33-летняя женщина и ее шестилетний сын.