Москва6 нояВести.Проезд по платному участку Ленинградского шоссе в Подмосковье временно сделали бесплатным из-за обрушения надземного перехода и перекрытия проезжей части в районе Солнечногорска. Об этом сообщил мэр города Константин Михальков.
На месте работают правоохранители, дорожные и оперативные службы. Задействованы два автокрана.
Транспорт со стороны Москвы перенаправляют с разворотом обратно в сторону Москвы, затор на этом направлении уже удалось ликвидировать. Для транспорта со стороны Солнечногорска организован проезд через платный участок трассы и Пятницкое шоссе. Также движение направляют через Обухово. Совместно с "Автодором" договорились о бесплатном проезде по платному участку для перенаправляемого транспортного потоканаписал градоначальник в мессенджере МАХ
ДТП произошло вечером 6 ноября, в пятницу, на 57-м км трассы М-10 "Россия". Предварительно, кузов поднялся во время движения и зацепил конструкцию. Та рухнула на кабину и проезжую часть. Водитель погиб на месте.