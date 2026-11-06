Ленинградское шоссе пытаются "разгрузить" после ДТП с самосвалом в Подмосковье Платный участок Ленинградского шоссе временно сделали бесплатным из-за ДТП

Москва6 ноя Вести.Проезд по платному участку Ленинградского шоссе в Подмосковье временно сделали бесплатным из-за обрушения надземного перехода и перекрытия проезжей части в районе Солнечногорска. Об этом сообщил мэр города Константин Михальков.

На месте работают правоохранители, дорожные и оперативные службы. Задействованы два автокрана.

Транспорт со стороны Москвы перенаправляют с разворотом обратно в сторону Москвы, затор на этом направлении уже удалось ликвидировать. Для транспорта со стороны Солнечногорска организован проезд через платный участок трассы и Пятницкое шоссе. Также движение направляют через Обухово. Совместно с "Автодором" договорились о бесплатном проезде по платному участку для перенаправляемого транспортного потока написал градоначальник в мессенджере МАХ

ДТП произошло вечером 6 ноября, в пятницу, на 57-м км трассы М-10 "Россия". Предварительно, кузов поднялся во время движения и зацепил конструкцию. Та рухнула на кабину и проезжую часть. Водитель погиб на месте.