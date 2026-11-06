В подмосковном Минтрансе рассказали об обстановке в районе ДТП с самосвалом Последствия ДТП с самосвалом на Ленинградском шоссе ликвидируют 18 специалистов

Москва6 ноя Вести.К ликвидации последствий обрушения надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе в Подмосковье привлечены 18 специалистов с применением 7 единиц техники. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Для ликвидации последствий аварии на Ленинградском шоссе в районе деревни Пешки г.о. Солнечногорск привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники. В настоящее время дорожники демонтируют металлическое барьерное ограждение. Это необходимо для организации временного разворота автомобилей с прямого направления на обратное и ликвидации образовавшегося транспортного затора говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX

ДТП произошло вечером 6 ноября, в пятницу, на 57-м км трассы М-10 "Россия" возле Солнечногорска. Предварительно, кузов поднялся во время движения и зацепил конструкцию. Та рухнула на кабину и проезжую часть. Водитель погиб на месте.

Для водителей организованы объезды в сторону Савельево и трассы М-11 "Нева". Проезд по платному участку шоссе временно сделали бесплатным.