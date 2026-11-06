Появилось видео с моментом обрушения надземного перехода на Ленинградском шоссе ИС "Вести" публикует видео обрушения надземного перехода в Подмосковье

Москва6 ноя Вести.В распоряжении информационной службы "Вести" появилось видео с моментом обрушения надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе в Подмосковье. Конструкцию задел поднятый кузов самосвала, после чего та рухнула на кабину и проезжую часть. Водитель транспортного средства погиб на месте.

Движение в районе ДТП перекрыто в обе стороны, на месте работают правоохранители, спасатели, оперативные и коммунальные службы. К ликвидации последствий привлечены 18 специалистов с применением 7 единиц техники.

Для водителей организованы объезды в сторону Савельево и трассы М-11 "Нева". Проезд по платному участку шоссе временно сделали бесплатным.