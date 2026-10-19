В Самарской области один человек погиб в ДТП с фурой

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Тольятти В Самарской области один человек погиб в ДТП с фурой

Москва19 окт Вести.Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с большегрузом в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла вечером 19 октября на улице Борковская. По данным полиции, водитель 1959 года рождения на автомобиле Lada Priora нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся со стоящим большегрузом Mercedes-Benz Actros 4.

На месте ДТП погиб водитель легкового автомобиля говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.