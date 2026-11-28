Москва28 нояВести.Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Тольятти – Димитровград в Самарской области.
По данным региональной прокуратуры, неподалеку от населенного пункта Ташла Ставропольского района водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta.
Есть погибшие. Пострадавшие в результате ДТП, в том числе несовершеннолетние дети, госпитализированы, им оказывается медицинская помощьговорится в публикации прокуратуры Самарской области в MAX
Точное количество погибших и пострадавших пока не уточняется, проверка по факту ДТП взята на прокурорский контроль.