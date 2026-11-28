Москва28 нояВести.В ДТП в Самарской области пострадали пять человек, трое среди них – дети. Еще двое человек погибли. Уточненные данные приводит ТАСС, ссылаясь на Минздрав региона.
В ДТП пострадали семь человек, двое из них скончались. Среди пострадавших трое детейотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что на трассе Тольятти – Димитровград водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречку и столкнулся с Lada Granta.
В результате смертельные травмы получили водитель автомобиля Lada Kalina и пассажир Lada Granta.