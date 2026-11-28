В ДТП в Самарской области число пострадавших увеличилось до пяти

Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти, погибли двое В ДТП в Самарской области число пострадавших увеличилось до пяти

Москва28 ноя Вести.В ДТП в Самарской области пострадали пять человек, трое среди них – дети. Еще двое человек погибли. Уточненные данные приводит ТАСС, ссылаясь на Минздрав региона.

В ДТП пострадали семь человек, двое из них скончались. Среди пострадавших трое детей отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что на трассе Тольятти – Димитровград водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречку и столкнулся с Lada Granta.

В результате смертельные травмы получили водитель автомобиля Lada Kalina и пассажир Lada Granta.