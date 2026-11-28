В ДТП под Самарой погибли двое взрослых и пострадали три ребенка

Три ребенка пострадали и двое взрослых погибли в ДТП в Самарской области В ДТП под Самарой погибли двое взрослых и пострадали три ребенка

Москва28 ноя Вести.В ГУ МВД России по Самарской области раскрыли некоторые обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Тольятти – Димитровград в Ставропольском районе.

Как сообщалось ранее водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta.

По данным полиции, после столкновения автомобиль Lada Kalina продолжил движение и съехал в кювет.

В результате происшествия погибли водитель автомобиля Lada Kalina и пассажир Lada Granta говорится в сообщении ведомства в MAX

Кроме того, травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Lada Granta, им потребовалась госпитализация.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.