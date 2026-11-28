Москва28 нояВести.В ГУ МВД России по Самарской области раскрыли некоторые обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Тольятти – Димитровград в Ставропольском районе.
Как сообщалось ранее водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta.
По данным полиции, после столкновения автомобиль Lada Kalina продолжил движение и съехал в кювет.
В результате происшествия погибли водитель автомобиля Lada Kalina и пассажир Lada Grantaговорится в сообщении ведомства в MAX
Кроме того, травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Lada Granta, им потребовалась госпитализация.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.