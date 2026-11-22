Москва22 нояВести.Водитель отечественной легковушки погиб, выехал на встречную полосу перед бензовозом на трассе в Татарстане. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
ДТП произошло 22 ноября, в воскресенье, в Актанышском районе.
50-летний водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Камаз". В результате водитель Lada скончался на местеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте аварии работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.