Москва21 нояВести.В Туве молодой водитель отечественной легковушки потерял управление и вылетел с проезжей части в кювет. Он погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.
ДТП произошло утром 21 ноября, в субботу, на трассе "Енисей".
24-летний водитель транспортного средства Lada Priora не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что в момент аварии в салоне также находился пассажир, у него выявлены признаки алкогольного опьянения. Информации о его состоянии после случившегося нет.
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства выясняются.