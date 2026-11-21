Водитель отечественной легковушки погиб, вылетев с проезжей части в кювет в Туве

В Туве 24-летний водитель опрокинул легковушку в кювет и погиб Водитель отечественной легковушки погиб, вылетев с проезжей части в кювет в Туве

Москва21 ноя Вести.В Туве молодой водитель отечественной легковушки потерял управление и вылетел с проезжей части в кювет. Он погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

ДТП произошло утром 21 ноября, в субботу, на трассе "Енисей".

24-летний водитель транспортного средства Lada Priora не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что в момент аварии в салоне также находился пассажир, у него выявлены признаки алкогольного опьянения. Информации о его состоянии после случившегося нет.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства выясняются.