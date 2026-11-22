СК начал проверку после ДТП с автобусом в Челябинской области

СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Челябинской области СК начал проверку после ДТП с автобусом в Челябинской области

Москва22 ноя Вести.Следователи организовали проверку по факту ДТП с участием автобуса в Челябинской области, в результате чего несколько человек пострадали. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, днем 21 ноября на участке трассы Бишкиль — село Варламово водитель не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автобус врезался в дерево.

В результате ДТП 74-летняя пассажирка с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. Еще несколько пассажиров обратились за медицинской помощью сегодня говорится в сообщении

СК начал проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ее рамках также будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание автомобильной дороги.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщали, что в салоне автобуса находились 16 человек – 14 пассажиров обратились к медикам с жалобами на самочувствие. Семерым назначено стационарное лечение, остальным оказана разовая помощь.