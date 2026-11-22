После ДТП с автобусом в Челябинской области в больницу обратились 15 человек После ДТП под Челябинском помощь медиков потребовалась 15 пассажирам автобуса

Москва22 ноя Вести.В Челябинской области после ДТП с участием автобуса за помощью к медикам обратились 15 человек, одной пострадавшей потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 21 ноября, в субботу, на дороге между станцией Бишкиль и селом Варламово в Чебаркульском районе. Транспорт направлялся в Карталы. Водитель Iveco, в салоне которого находились 16 человек, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.

Одной женщине 1952 года рождения потребовалась медицинская помощь: с полученными травмами она была госпитализирована… 22 ноября в медучреждение по месту жительства обратились еще 14 пассажиров с жалобами на самочувствие. Семерым назначено стационарное лечение, остальным оказана разовая помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, проводится административное расследование. Правоохранители устанавливают детали и все обстоятельства случившегося.