Москва26 сенВести.Автобус Yutong, столкнувшийся с ПАЗ в Ярославской области, перевозил туристов из Вологды, сообщает портал 76.ru со ссылкой на региональное правительство.
В экскурсионном автобусе находились туристы из Вологды. Пассажиры и водитель не пострадалисказано в сообщении
Группу пересадили в резервный автобус, который продолжил маршрут.
По данным правительства, оба транспортных средства не являются рейсовыми и не принадлежат ярославским перевозчикам. Собственники автобусов – из Вологды и Череповца.
ДТП произошло днем 26 сентября под Переславлем-Залесским. Пострадал водитель ПАЗ, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.