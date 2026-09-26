Попавший в ДТП под Ярославлем автобус перевозил туристов из Вологды

Попавший в ДТП в Ярославской области автобус перевозил туристов Попавший в ДТП под Ярославлем автобус перевозил туристов из Вологды

Москва26 сен Вести.Автобус Yutong, столкнувшийся с ПАЗ в Ярославской области, перевозил туристов из Вологды, сообщает портал 76.ru со ссылкой на региональное правительство.

В экскурсионном автобусе находились туристы из Вологды. Пассажиры и водитель не пострадали сказано в сообщении

Группу пересадили в резервный автобус, который продолжил маршрут.

По данным правительства, оба транспортных средства не являются рейсовыми и не принадлежат ярославским перевозчикам. Собственники автобусов – из Вологды и Череповца.

ДТП произошло днем 26 сентября под Переславлем-Залесским. Пострадал водитель ПАЗ, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.