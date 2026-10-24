ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, произошло в Челябинской области Автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП в Челябинской области

Москва24 окт Вести.Рейсовый автобус, перевозивший 42 ребенка, попал в массовое ДТП в Челябинской области, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 24 октября на 59-м километре автомобильной дороги Челябинск — Троицк. По предварительным данным, водитель пикапа Toyota в зоне проведения ремонтных работ, где обгон запрещен, проехал на красный свет столкнулся со встречным автомобилем Ford. От удара пикап отбросило на железобетонное ограждение, после чего он совершил по касательной задел Volkswagen и автобус Hyundai.

В салоне автобуса находились 42 ребенка в возрасте от 8 до 12 лет и двое сопровождающих. Дети организованно возвращались из Чебаркульского района в Красногорск... В результате происшествия никто не пострадал сказано в сообщении

Отмечается, что документы на перевозку детей были оформлены в строгом соответствии с требованиями, нарушений правил транспортировки несовершеннолетних не выявлено. Полицейские обеспечили безопасную пересадку детей из поврежденного автобуса, а также передачу их родителям. Сейчас все несовершеннолетние находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте ДТП образовалась пробка, движение ведется в реверсивном режиме.

По факту аварии организована проверка.