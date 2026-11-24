Москва24 нояВести.Автобус с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент случился днем во вторник, 24 ноября, на автомобильной дороге Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское.
По предварительным данным, водитель автобуса King Long не справился с управлением — транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В салоне находились 13 детейговорится в публикации ведомства в MAX
На данный момент обращений за медицинской помощью не зафиксировано, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.