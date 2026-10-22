Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус На трассе во Владимирской области опрокинулся школьный автобус

Москва22 окт Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса произошло 22 октября около 08.00 между деревнями Перново и Головино в Петушинском районе Владимирской области. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса 1964 г.р. потерял управление и съехал в кювет по ходу движения.

В момент происшествия в автобусе находились четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. По состоянию на 09.30 информация об обращении за медицинской помощью водителя или пассажиров не поступала говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Петушинский" работают на месте. Детали произошедшего уточняются.